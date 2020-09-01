Глава Минобороны Украины пожаловался ЕС на учения В«Кавказ-2020В»

«Министр обороны Украины также сообщил об угрозах, которые возникают в результате проведения Россией многонациональных стратегических учений «Кавказ-2020». Андрей Таран подчеркнул, что военные формирования, которые участвуют в этих учениях, а также задействованная в них система военного управления могут быть использованы для проведения непредсказуемых эскалационных действий и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне», — говорится в сообщении.

Фото: ReutersМинистр обороны Украины Андрей Таран на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил об угрозе «стабильности в Черноморском бассейне» из-за проведения Россией учений «Кавказ-2020».Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Украины, передает RT.Таран сообщил Боррелю о проведении Украиной ответных учений «Объединённые усилия — 2020» с участием стран НАТО.