Синоптики прогнозируют днем 23 сентября в ЛНР до 26 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 23 сентября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем, местами возможны заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

22 сентября — Луганск