"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью", — считает Жвания.

Фото: РИА НовостиУкраинские власти по требованию США бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. Соответствующее видео он опубликовал на своем ютьюб-канале, передает РИА Новости.вЃЈГлавным виновником потери полуострова политик назвал Александра Турчинова, исполнявшего в то время обязанности президента Украины. Именно он приказывал ВСУ "не дергаться", отметил Жвания. Он добавил, что Арсений Яценюк и Петр Порошенко намеревались отправить в Крым "вооруженных националистов", однако не сделали этого по требованию Вашингтона.вЃЈвЃЈПо его словам, Белый дом попросил Турчинова ничего не предпринимать. Как подчеркнул Жвания, об этой "команде" со стороны Соединенных Штатов "знают десятки людей".вЃЈ"Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", — пояснил он.вЃЈКак заявил Жвания, украинские власти "сделали все, чтобы население Крыма возненавидело" их. Так, Яценюк и Порошенко уже тогда угрожали запретить русский язык, а также "распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения".вЃЈ"Они боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал", — сказал Жвания.вЃЈКрым вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".