В Красном Луче водителя ЗАЗа оштрафовали на 140 тысяч рублей



Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Мужчина, управлявший в нетрезвом виде автомобилем ЗАЗ-Daewoo, был задержан сотрудниками ГИБДД. В Генпрокуратуре отметили, что ранее краснолучанин уже привлекался к административному наказанию за вождение в состоянии опьянения.

«Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, степень тяжести преступления, личность подсудимого, отсутствие тяжких последствий, Краснолучский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, что составляет 137 800 рублей, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Происшествия - Сегодня, 21:09 36 Краснолучский городской суд оштрафовал почти на 140 тыс. руб. местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Мужчина, управлявший в нетрезвом виде автомобилем ЗАЗ-Daewoo, был задержан сотрудниками ГИБДД. В Генпрокуратуре отметили, что ранее краснолучанин уже привлекался к административному наказанию за вождение в состоянии опьянения.«Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, степень тяжести преступления, личность подсудимого, отсутствие тяжких последствий, Краснолучский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, что составляет 137 800 рублей, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — говорится в сообщении.Происшествия - Сегодня, 21:09 36

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