Завтра в Луганске днем до 26 градусов тепла, ночью и днем заморозки до 3 градусов мороза



Об этом сообщили Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 24-26 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 122 Температура воздуха в Луганске 23 сентября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем, местами возможны заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов.Об этом сообщили Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем — 24-26 градусов тепла.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 122

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