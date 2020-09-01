В Луганской области объявили желтый уровень опасности из-за заморозков
Завтра на территории Луганщины прогнозируют заморозки до 5 градусов.
Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 23 сентября местами по Луганской области на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности.
Температура ночью — 2-7 градусов тепла, местами на почве заморозки от 0 до -5, днем — 22-27 градусов тепла. Новости Региона - Сегодня, 21:39 141
Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 23 сентября местами по Луганской области на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза, что соответствует I (желтому) уровню опасности.
Температура ночью — 2-7 градусов тепла, местами на почве заморозки от 0 до -5, днем — 22-27 градусов тепла. Новости Региона - Сегодня, 21:39 141
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