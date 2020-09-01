В МИД России ответили на ультиматум США по ракетному вооружению
На ультиматум Соединенных Штатов по ракетному (стратегическому наступательному) вооружению ответили в Министерстве иностранных дел России. Заявление со стороны США официально сделал спецпосланник президента Биллинглсли. С ответным выступил постпред России в ООН Василий Небензя. Также комментарий оставил заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков.
Ультиматум гегемонов
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли выдвинул очередной ультиматум в адрес России по вопросам ракетного (стратегического наступательного) вооружения.
Во-первых, так называемые гегемоны хотят добиться от России полного отказа от использования (т.е., запретить нам) бОльшую часть новейших видов такого оружия. Касается гиперзвуковых систем, ракеты "Нудоль", частично С-500, комплекса "Посейдон" - тех сфер, где мы безоговорочно впереди США.
Во-вторых, США отказываются убирать ракеты из Европы и Азии, но ставят России условие о неразмещении своих ракет в Южной Америки. Отказываясь привлекать к новому ДСНВ страны НАТО (Англию и Францию) требуют от России привлечь к нему Китай. При отказе Москвы исполнять условия Вашингтон угрожает непродлением Договора.
Ультиматум на ультиматум
Постоянный представитель России при ООН (официальный представитель) нашего МИД Василий Небензя дал ответный комментарий на заявление Биллингсли - также звучащий в ультимативной форме.
Отечественный дипломат заявил, что если США не откажутся от выдвинутых условий - неприемлемых для нашей страны, это Россия не будет продлевать ДСНВ. Небензя также заметил: явное преимущество на стороне России - договориться с нами в интересах США, а не наоборот.
Официальный комментарий дал и другой представитель МИД России - заместитель министра Сергей Рябков. Он добавил: наша страна не намерена слушать американские ультиматумы, такой "язык" воспринимать мы отказываемся.
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