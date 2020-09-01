В МИД России ответили на ультиматум США по ракетному вооружению

На ультиматум Соединенных Штатов по ракетному (стратегическому наступательному) вооружению ответили в Министерстве иностранных дел России. Заявление со стороны США официально сделал спецпосланник президента Биллинглсли. С ответным выступил постпред России в ООН Василий Небензя. Также комментарий оставил заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков.Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли выдвинул очередной ультиматум в адрес России по вопросам ракетного (стратегического наступательного) вооружения.Во-первых, так называемые гегемоны хотят добиться от России полного отказа от использования (т.е., запретить нам) бОльшую часть новейших видов такого оружия. Касается гиперзвуковых систем, ракеты "Нудоль", частично С-500, комплекса "Посейдон" - тех сфер, где мы безоговорочно впереди США.Во-вторых, США отказываются убирать ракеты из Европы и Азии, но ставят России условие о неразмещении своих ракет в Южной Америки. Отказываясь привлекать к новому ДСНВ страны НАТО (Англию и Францию) требуют от России привлечь к нему Китай. При отказе Москвы исполнять условия Вашингтон угрожает непродлением Договора.Постоянный представитель России при ООН (официальный представитель) нашего МИД Василий Небензя дал ответный комментарий на заявление Биллингсли - также звучащий в ультимативной форме.Отечественный дипломат заявил, что если США не откажутся от выдвинутых условий - неприемлемых для нашей страны, это Россия не будет продлевать ДСНВ. Небензя также заметил: явное преимущество на стороне России - договориться с нами в интересах США, а не наоборот.Официальный комментарий дал и другой представитель МИД России - заместитель министра Сергей Рябков. Он добавил: наша страна не намерена слушать американские ультиматумы, такой "язык" воспринимать мы отказываемся.Источник