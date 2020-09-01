Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 36,5 га сухой травы и мусора – МЧС

Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 36,5 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 46 пожаров, из которых 38 были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 36,5 га", - говорится в сообщении.

Ранее директор департамента надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Андрей Буряк сообщал, что площадь пожаров, произошедших в Республике на открытой местности в этом году, достигла почти 9 тыс. га. В целом же количество пожаров с начала 2020 года в 2,5 раза превысило прошлогодний показатель.

Напомним, центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 1 сентября, а затем продлил до 25 сентября в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября — Луганск