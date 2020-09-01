"Защитники журналистов" из СПЧ: от Youtube и Украины не защищаем

Фото: © AFP 2020 / Bulent KilicЯ стал членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с осени прошлого года, в Совете вошел в комиссию по международному сотрудничеству в области прав человека. Этим летом присоединился еще к комиссии по свободе информации и правам журналистов.вЃЈСреди первых обращений ко мне – письма от журналистских коллективов информагентств "ANNA-NEWS", News Front и телеканала "Царьград", чьи аккаунты были заблокированы весной и летом этого года на платформе YouTube без права восстановления. Число подписчиков этих каналов приближалось к двум миллионам пользователей, количество просмотров – несколько сотен миллионов. Все блокировки прошли без предварительных предупреждений со стороны администраторов YouTube о нарушениях российскими СМИ чьих-то авторских прав или правил самого YouTube. Кроме того, администрация YouTube после акта цензуры так и не пояснила руководителям и журналистам агентств, что они нарушили и каковы причины блокировки и удаления их аккаунтов.вЃЈКазалось бы, помочь коллегам – святое дело. Тем более, что главное оружие СПЧ в таких случаях – это привлечение внимания к ситуации, ее оценка, обращение к официальным органам и правозащитным институтам с просьбой заявить о недопустимости подобных действий и этим повлиять на ситуацию. Одним словом, назвать вещи своими именами (в данном случае цензуру – цензурой), поддержать коллег, заявить правозащитную позицию.вЃЈЯ достаточно быстро составил проекты заявления комиссии и обращения к Международной федерации журналистов и уполномоченному ОБСЕ по свободе слова и отправил тексты коллегам – для обсуждения и голосования.Первое заседание по моей инициативе прошло в начале августа – обсуждение было долгим, принял в нем участие и председатель Совета Валерий Фадеев.вЃЈС самого начало оно приняло странный оборот. Возник спор, а являются ли действия YouTube цензурой вообще? Я слегка оторопел – российским СМИ, зарегистрированным по российскому законодательству, вещающим в интернете для русскоязычных зрителей, американская корпорация неожиданно и без каких-либо объяснений блокирует доступ к зрителям. Если это не цензура, то что такое цензура вообще? В этом мы сошлись с Валерием Фадеевым.вЃЈНо коллеги-журналисты (а в комиссии в основном журналисты из разных сфер – ТВ, газеты, интернет СМИ) внезапно засомневались. И решили написать письмо в российский офис Гугла, чьим подразделением является платформа YouTube. Мол, поясните причины блокировки – может, "ANNA-NEWS", News Front и телеканала "Царьград" действительно нарушили какие-то правила журналисткой этики, были замечены в экстремизме, пропаганде войны, еще каких-либо вещах, запрещенных на пространстве Интернета?вЃЈВ ответ – нет, не тишина, которая была вполне ожидаемой, а просто … казенная отписка: пишите в Америку, в центральный офис, мы здесь ни при чем. То есть российский Google не стал отвечать по существу на запрос СПЧ при президенте РФ. Встает вопрос: если там не отвечают за действия сотрудников этой корпорации, то что он вообще делает на территории России?вЃЈКазалось бы, все ясно – Гугл "включил дурака" и пустил претензии по большому бюрократическому кругу. Значит, нужно заявлять позицию комиссии СПЧ и защищать права не только журналистов, но и русскоязычных зрителей, соотечественников, которые смотрели эти каналы и чьи права на свободное получение информации после ничем не объяснимого закрытия тоже были нарушены. Очевидное решение, но… коллеги по комиссии голосуют за очередное письмо, теперь уже в Америку и "более глубокое изучение вопроса". Без этого – никакой реакции по обращениям журналистов "ANNA-NEWS", News Front и "Царьграда" не будет, решают члены СПЧ. Странная позиция, но она была принята большинством – что ж, набираюсь терпения и жду очередного, уже третьего заседания, созванного по моей инициативе.вЃЈТретье заседание состоялось в конце августа – примерно через месяц после того, как я подготовил тексты заявления и обращений. Подготовились основательно – есть справка о том, кого и как беспричинно блокировал YouTube (не только на территории России); есть тексты обращений; есть месячная безрезультатная переписка с Гуглом. Есть даже внутренняя, высказанная главой комиссии Павлом Гусевым, оценка произошедшего с аккаунтами российских СМИ – это вполне можно расценивать как препятствование журналисткой деятельности, можно дело заводить по соответствующей статье УК РФ. Именно так и предложил трактовать действия Гугл председатель СПЧ Валерий Фадеев.вЃЈВ общем, все есть и все понятно – нет только позиции комиссии СПЧ и ясности, почему она отсутствует.Впрочем, в ходе обсуждения все прояснилось – коллеги, как оказалось, просто боятся "потерять лицо", поддержав в конфликте с YouTube журналистов из редакций, чьи позиции и оценки они не разделяют. Николай Сванидзе, опытный журналист и давний член СПЧ, так и заявил: "Посмотрите, что они пишут про Белоруссию – я после этого поддерживать их не готов". Ему практически никто не возразил, наоборот – в поддержку зазвучали голоса "Если мы поддержим такие одиозные СМИ, то Совет и его комиссия потеряют свое лицо…"вЃЈКак говорят сегодня в таких случаях, "я завис!" От удивления даже не стал задавать очевидные вопросы: "А как же свобода информации, которую мы призваны защищать? А как быть с правами журналистов, которые вынесены в название комиссии – их, этих прав, разве нет у тех, чьи взгляды могут не разделять члены СПЧ?" После такого обсуждения оставалось только голосовать. Но за что? Есть мое предложение высказать позицию комиссии по откровенной цензуре со стороны Гугла и принять по этому поводу заявление. Уверен, молчать в этом случае нельзя – это только начало откровенной компании самой массовой видеоплатформы в сети против российских СМИ. Не отреагируем сейчас – дальше YouTube не остановить, будут блокировать всех, кто им не понравится. Без причины, без объяснений, в нарушение собственных же правил, просто по праву хозяина положения. Да и не может Совет по правам человека не реагировать на нарушения прав журналистов и сотен тысяч их зрителей – я в этом убежден.вЃЈНо нет. Оказывается, может. Коллеги предложили проголосовать за то, что бы… не голосовать за заявление по YouTube и не высказывать мнение комиссии по правам журналистов в данном конкретном случае нарушения прав их "одиозных" коллег. Решение принято – семью голосами против одного.вЃЈЗа то, чтобы не высказываться по проблеме, не защищать журналистов "ANNA-NEWS", News Front и телеканала "Царьград" – семь членов комиссии. Против – один Кирилл Вышинский. Обсуждение длинной в месяц закончилось ничем. Вернее, совершенно абсурдным и постыдным, на мой взгляд, решением комиссии – за этих вступаться не будем. Хотя, объективности ради, скажу, что было принято решение готовить очередное письмо в Америку, в этот раз в ООН. Когда-то классик предлагал еще и в "Спортлото" написать.вЃЈПисьма пишутся, голосуются решения не голосовать, но проблема никуда не исчезла – глобальные платформы в сети и современные сервисы распространения медиа, которые контролирует американский бизнес, начали системную цензурную кампанию против российских СМИ в интернете. Последний пример – история с требованием Службы безопасности Украины удалить из виртуального магазина AppStore мобильные приложения крупнейших российских медиа-холдингов – ВГТРК и МИА "Россия сегодня". Сообщение об этом событии вызвало синхронную и однозначную реакцию – актом цензуры и попыткой изолировать российские СМИ назвала такие действия Общественная палата РФ. Об этом же заявил и Союз журналистов России. А что комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ?вЃЈвЃЈКак говорят в Одессе, вы будете смеяться, хотя смешного мало. Снова решили проголосовать за то, чтобы не голосовать! Большинством в комиссии решили не голосовать за подготовленный мною текст обращения по продолжению цензуры американскими корпорациями в отношении российских СМИ. В этот раз мотив – а зачем заступаться за чьи-то права, когда цензурируют российские государственные издания (член комиссии СПЧ И.Засурский)? Пусть за них вступаются МИД или Союз журналистов России. Про права журналистов этих СМИ, про права читателей и зрителей этих медиа речь не идет – похоже, для комиссии по свободе информации и правам журналистов ни то, ни другое не имеет значения, если эти СМИ государственные.вЃЈА теперь краткий вывод.вЃЈКак-то странно устроено понимание прав и свобод, которые нужно защищать, у членов комиссии по свободе информации и правам журналистов. Нет, не у всех, но у большинства.Эти "защитники журналистов" – не видят причин защищать журналистов от откровенной и хамской цензуры Youtube (ведь пострадавшие журналисты неправильные). Они также не видят причин реагировать на запрет мобильных приложений российских СМИ на Украине (ведь это неправильные СМИ).вЃЈПрава журналистов государственных СМИ и их читателей пусть защищают другие, права журналистов, "чьи взгляды мы не разделяем", тоже пусть остаются без защиты.вЃЈЧто ж, в таком случае речь идет не о защите принципов и ценностей – свободы информации и прав журналистов – а о защите избирательно тех, кто лично "защитникам" близок. То есть они делят всех коллег по своему усмотрению – на тех, кому стоит помогать, и тех, кому не стоит.Кирилл Вышинский, РИА Новости