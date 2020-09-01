Строящим "Северный поток вЂ” 2" судам отказали в страховке

"Членам (каждого клуба. – прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций" – прим. ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности" – прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток"", — говорится в документе.

Фото: © REUTERS / Hannibal HanschkeМеждународная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈЦиркуляр "настоятельно" рекомендует участникам клуба "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream", чтобы избежать санкционных рисков.вЃЈПроект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.вЃЈПротив проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции в рамках PEESA против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.вЃЈВ июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.вЃЈГазопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января этого года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.