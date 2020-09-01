За сутки в Луганске зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 9:00 23 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 868», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 734 человека.
С начала пандемии медики зарегистрировали 27 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 10:01 102
«Всего по состоянию на 9:00 23 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 868», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 734 человека.
С начала пандемии медики зарегистрировали 27 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 10:01 102
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