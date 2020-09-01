Около 40 авторских картин ветеран ВОв передал художественному музею
Председатель клуба художников-ветеранов Великой Отечественной войны Александр Махуков передал в дар Луганскому художественному музею (ЛХМ) около 40 своих работ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи со ссылкой на учреждение культуры.
«Александр Васильевич Махуков с начала 1990-х годов является бессменным председателем клуба художников-ветеранов Великой Отечественной войны, который был создан на базе Луганского художественного музея. В сентябре нынешнего года Махуков передал музею около 40 своих живописных работ», — говорится в сообщении.
В учреждении культуры уточнили, что большую часть переданных в дар картин составили пейзажи и натюрморты.
«Среди переданных в дар работ три живописных натюрморта, которые написаны женой художника Раисой Яковлевной Махуковой», — добавили в музее.
В ЛХМ отметили, что сейчас в фондах учреждения хранятся более трех тысяч произведений луганских художников, многие из которых были подарены музею авторами.
«Активное участие в пополнении коллекции произведениями старейших художников края принимал и принимает Махуков. Его лучшие работы представлены на выставках «Родная, родная, родная земля...» в столичной Галерее искусств, «Луганские художники-ветераны Великой Отечественной войны» из фондов ЛХМ в Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия», а также экспонируются на передвижных выставках музея», — рассказали в учреждении культуры.
В ЛХМ выразили глубокую признательность художнику-ветерану, а также его дочери Ларисе Романовой за помощь в передаче картин в фонды музея.
«По многочисленным просьбам почитателей творчества Махукова в 2021 году музей запланировал проведение персональной выставки художника», — подчеркнули в учреждении.
Культура - Сегодня, 09:47 64
«Александр Васильевич Махуков с начала 1990-х годов является бессменным председателем клуба художников-ветеранов Великой Отечественной войны, который был создан на базе Луганского художественного музея. В сентябре нынешнего года Махуков передал музею около 40 своих живописных работ», — говорится в сообщении.
В учреждении культуры уточнили, что большую часть переданных в дар картин составили пейзажи и натюрморты.
«Среди переданных в дар работ три живописных натюрморта, которые написаны женой художника Раисой Яковлевной Махуковой», — добавили в музее.
В ЛХМ отметили, что сейчас в фондах учреждения хранятся более трех тысяч произведений луганских художников, многие из которых были подарены музею авторами.
«Активное участие в пополнении коллекции произведениями старейших художников края принимал и принимает Махуков. Его лучшие работы представлены на выставках «Родная, родная, родная земля...» в столичной Галерее искусств, «Луганские художники-ветераны Великой Отечественной войны» из фондов ЛХМ в Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия», а также экспонируются на передвижных выставках музея», — рассказали в учреждении культуры.
В ЛХМ выразили глубокую признательность художнику-ветерану, а также его дочери Ларисе Романовой за помощь в передаче картин в фонды музея.
«По многочисленным просьбам почитателей творчества Махукова в 2021 году музей запланировал проведение персональной выставки художника», — подчеркнули в учреждении.
Культура - Сегодня, 09:47 64
Метки: {keywords}