Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров

"Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", — пишет автор.

Фото: РИА НовостиЖурналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать комары, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈПо словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове — одном из больших островов на реке Неве", — говорится в статье.вЃЈЖурналистка рассказала, что в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" — подумала я в полусне", — написала она.вЃЈЛаурен пожаловалась, что и на следующий вечер на нее снова напали комары. По словам журналистки, ей посоветовали накапать растительного масла "во все сливные трубы", чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды.вЃЈ"Ведь именно оттуда они появляются, а вовсе не из вентиляции, как я думала поначалу. Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", — призналась автор.