Украине предрекли коллапс из-за коронавируса

"Если лечебные учреждения в населенных пунктах не готовы, значит, не голосуйте за всех тех товарищей, потому что как обманывали, так обманывать и будут", — высказался врач.

"Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", — цитирует его "Обозреватель".

"Как мы видим даже на примере Киева, в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса", — заявил Александрин.

Фото: © REUTERS / Gleb GaranichЕсли украинские власти не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, то страну ждет коллапс, заявил порталу "Обозреватель" врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает РИА Новости.По его словам, в худшем случае Украина может столкнуться с проблемами, которые испытывала Италия в самые страшные моменты эпидемии.Как считает Александрин, важно "переходить от количественных показателей к качественным". Так, необходимо не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжелыми пациентами: обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы и так далее.Эпидемиолог отметил, что украинские врачи не справляются с возросшей нагрузкой и увольняются, так как не могут работать "за нищенские зарплаты"."Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток", — сказал он.Александрин указал, что эпидемия COVID-19 вскрыла не только проблемы в украинской системе здравоохранения, но и "в жизнедеятельности государства".Собеседник портала подчеркнул, что социально значимые объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения — так и не обеспечены эффективной вентиляцией. Это значит, что они уязвимы перед коронавирусной инфекцией, которая передается в том числе воздушно-капельным путем, напомнил он.Эпидемиолог констатировал, что в таких условиях страна не готова к новому учебному году.Врач подчеркнул, что государству важно донести до населения всю важность мер по борьбе с коронавирусом, а также создать условия для их выполнения.Медик назвал эпидемию коронавируса социальной проблемой, ответственность за решение которой должен нести не только украинский министр здравоохранения, но и офис президента, премьер-министр страны и другие представители власти.За прошедшие сутки число случаев COVID-19 на Украине возросло на 2884, скончались еще 59 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 181 237 заболевших, умерли 3642 пациента, 79 901 выздоровел.