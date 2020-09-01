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Зеленский рассказал о контактах с Путиным

Sergey Сегодня, 13:4519Новости
Зеленский рассказал о контактах с Путиным
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о характере контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как он отметил в интервью словацкому изданию Hospodárske, "есть различные форматы общения", передает РИА Новости.
"Это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что его коммуникация с Путиным "ограничена, но предметная".
"Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", — добавил он.

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