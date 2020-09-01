Зеленский рассказал о контактах с Путиным

"Это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", — заявил украинский лидер.

Фото: РИА НовостиУкраинский президент Владимир Зеленский рассказал о характере контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как он отметил в интервью словацкому изданию Hospodárske, "есть различные форматы общения", передает РИА Новости.Зеленский отметил, что его коммуникация с Путиным "ограничена, но предметная"."Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", — добавил он.