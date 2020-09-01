В Луганской области умер «золотой тенор» областной филармонии
В Луганской области скончался 48-летний солист областной филармонии Игорь Новиков, который из-за СOVID19 попал в реанимацию и находился на ИВЛ.
О смерти Новикова сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
«Луганщина потрясена печальной вестью: ушел из жизни ведущий солист областной филармонии, «золотой» тенор Игорь Новиков. Ему было всего 48 лет. Невосполнимая утрата ... Была коварная болезнь, которая физически истощала», — сообщили в администрации.
На странице жены Новикова — Елены Босенко, несколько дней назад появилось сообщение, в котором она просила о финансовой помощи на лечение мужа и рассказала, что тот перенес операцию по пересадке почки и имел слабый иммунитет. А потом у мужчины обнаружили COVID-19.
«Диагноз: COVID19, сильно поражены легкие, подключен к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Поскольку Игорь Новиков недавно перенес операцию по трансплантации почки, иммунитет у него очень слабый, но организм борется с болезнью», — говорилось в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:43 65
О смерти Новикова сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
«Луганщина потрясена печальной вестью: ушел из жизни ведущий солист областной филармонии, «золотой» тенор Игорь Новиков. Ему было всего 48 лет. Невосполнимая утрата ... Была коварная болезнь, которая физически истощала», — сообщили в администрации.
На странице жены Новикова — Елены Босенко, несколько дней назад появилось сообщение, в котором она просила о финансовой помощи на лечение мужа и рассказала, что тот перенес операцию по пересадке почки и имел слабый иммунитет. А потом у мужчины обнаружили COVID-19.
«Диагноз: COVID19, сильно поражены легкие, подключен к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Поскольку Игорь Новиков недавно перенес операцию по трансплантации почки, иммунитет у него очень слабый, но организм борется с болезнью», — говорилось в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:43 65
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