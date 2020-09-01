Спектакль для взрослых представят в Луганском театре кукол
В Луганском академическом театре 26 сентября представят спектакль для взрослых «Станция» Александра Витера. Об этом сообщили в учреждении культуры.
- На Станции ты можешь получить всё — всё, что пожелаешь, любое твое желание исполняется! Только исполняется не то желание, о котором ты говоришь, или думаешь — на Станции исполняется только то, чего человек возжелает достичь по-настоящему, — проанонсировали постановку в театре.
Начало спектакля в 16.00. Продолжительность 70 минут.
Культура - Сегодня, 13:25 82
- На Станции ты можешь получить всё — всё, что пожелаешь, любое твое желание исполняется! Только исполняется не то желание, о котором ты говоришь, или думаешь — на Станции исполняется только то, чего человек возжелает достичь по-настоящему, — проанонсировали постановку в театре.
Начало спектакля в 16.00. Продолжительность 70 минут.
Культура - Сегодня, 13:25 82
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