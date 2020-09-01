Российский фрегат столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

Фото: © Минобороны РФВ южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы, передает РИА Новости.Военные уточнили, что на место инцидента прибыли патрульный корабль P523 армии Дании, шведский буксир и вертолет со спасателями.По данным сайта мониторинга судов, Ice Rose следовал по маршруту Санкт-Петербург — Гетеборг (юго-запад Швеции). Судно должно было прибыть в Гетеборг 23 сентября, в 22:00 (мск).Однако в 10:59 (мск) оно изменило свой курс и начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В момент столкновения скорость Ice Rose снизилась в 12 раз — с 3,7 узла (6,7 км/ч) до 0,3 узла (0,5 км/ч).В Балтийском флоте уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Никто из членов экипажа российского фрегата не пострадал.