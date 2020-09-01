"Лугансквода" 24 сентября на сутки приостановит водоснабжение Каменнобродского района Луганска

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 24 сентября приостановит водоснабжение части Каменнобродского района столицы ЛНР в связи с работами по подготовке объектов водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на водопроводной насосной станции четвертого подъема Луганска 24 сентября с 9:00 будет прекращена подача воды потребителям Каменнобродского района", - говорится в сообщении.

Водоснабжение будет временно отсутствовать у жителей:

улиц Чайкиной, Громовой, Туркенича, Смирнова, 21-го МЮДа, Леваневского, Шишкина, Партизанская, Фруктовая, Пирогова, Хвойная, Проектная, Охотничья, Эстонская, Латвийская, Литовская, Набережная, Крутая, Серафимовича, Веселогоровская, Куйбышева, Орджоникидзе, Уборевича, Шмырева, Песчаная, Жукова, Братьев Маховых, Текстильщиков, Энгельса, Моисеенко, Айдарская, Прогонная, 2-я Партизанская, Лисичанская, Западная, Краматорская, Лозовая, Восточная, Северная;

переулков 1-й и 2-й Балтийский, 1-й и 2-й Кооперативные, Дунаевского, Орджоникидзе, 2-й Партизанский, 1-й Текстильщиков, Болотный, 1-й и 2-й Энгельса, Алебастровский, 1-й Газетный, Пугачевский, Моторный, 1-й-4-й Западный, 1-й и 2-й Леваневского;

кварталов Леваневского и Холмогорского.

Возобновить водоснабжение планируется к утру 25 сентября.

"Лугансквода" просит потребителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

23 сентября — Луганск