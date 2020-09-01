Проверка в бригаде ВСУ выявила пропажу 20 британских GPS-навигаторов – Народная милиция

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" при проверке в одной из бригад, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, выявила отсутствие 20 GPS-навигаторов, которые были получены по программе военно-технического сотрудничества от Великобритании. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"Очередные факты хищения военного имущества зафиксированы в 25-й бригаде ВСУ, подразделения которой спланированы к убытию из зоны карательной операции. По данным наших источников, в ходе работы в данном соединении комиссии штаба ОТГ "Север", помимо хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявлено отсутствие 20 GPS-навигаторов фирмы Oysters, полученных по программе военно-технического сотрудничества от Великобритании", – рассказал он.

Мазейкин добавил, что "по информации источника, данные приборы были переданы волонтерам в обмен на три беспилотных летательных аппарата типа "Фантом", которые в последующем они планировали сбыть в один из специализированных магазинов Харькова, однако были задержаны сотрудниками СБУ".

"В подразделениях 25-й бригады проводится проверка данных, представленных ранее командиром бригады (полковником Олегом) Зенченко, об уничтоженных GPS-навигаторах в ходе пожаров", – добавил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 сентября — Луганск