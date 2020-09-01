Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Родаково – МЧС

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке городского типа Родаково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Сообщение о загорании дома поступило на линию 101 Славяносербска в 00:10 23 сентября.

"Прибыв по указанному адресу, спасателями наблюдалось горение веранды и крыши жилого дома. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и тушению загорания. В ходе разведки звеном газодымозащитников в пристройке (прихожей) жилого дома обнаружено тело 27-летнего мужчины. Вероятно, он пытался самостоятельно открыть входную дверь. В одной из комнат звеном газодымозащитной службы были обнаружены еще три бездыханных тела. Ими оказались 52-летняя женщина и двое детей в возрасте четырех и семи лет. Женщина находилась на полу возле окна, а дети лежали на кровати", - говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали соседи, 52-летняя женщина была опекуном детей, так как их мать лишена родительских прав, а 27-летний мужчина был сыном погибшей.

"Пожар был ликвидирован в 02:47. В результате загорания было уничтожено покрытие дома на площади 40 квадратных метров, пристройка площадью 12 квадратных метров, деревянная веранда на площади шесть квадратных метров", - добавили в пресс-службе.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

23 сентября — Луганск