В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии

"Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS", — рассказал Мельников.

Фото: Gettyimages.ru / © txkingВ Греции двух моряков из России приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом RT сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА Новости.По его словам, за каждого нелегала (а всего их было 60) Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили от семи до 12 лет колонии, то есть по 300 лет каждый.Россияне не признают свою вину. Они утверждают, что нашли работу в интернете и приехали в Турцию, где должны были перевозить туристов. В нейтральных водах к круизному судну пристали лодки с 60 мигрантами, а часть команды сошла с лайнера.Как подчеркнул правозащитник, суд не обратил внимания на доводы моряков, а адвокат почти не общался с ними и не ознакомился с материалами дела.Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 россиян. Местные суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в августе два российских моряка получили по таким делам 253 года каждый.