Торжественное открытие парковой зоны состоялось в селе Первозвановка Лутугинского района (ФОТО)

Торжественная церемония открытия новой парковой зоны состоялась в селе Первозвановка Лутугинского района. Об этом сообщил пресс-центр администрации района."Сегодня на территории села Первозвановка открылась парковая зона отдыха, которую создали своими руками жители, а также воспитанники клуба боевых искусств "Эдельвейс", - говорится в сообщении.Пресс-центр уточнил, что помощь в создании зоны отдыха оказали Министерство внутренних дел ЛНР и администрация Лутугинского района.В торжественной церемонии открытия парковой зоны приняли участие глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь, первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко, президент Федерации традиционного карате и армейского рукопашного боя, глава клуба боевых искусств "Эдельвейс" Владимир Подтынный и начальник Лутугинского РОВД МВД ЛНР подполковник полиции Сергей Кравченко."Почитая традиции, на территории парка были установлены памятники героям Великой Отечественной войны, а также героям-защитникам Донбасса, родившимся и жившим в данном населенном пункте", - отметили в администрации.Перед началом торжественной части почетные гости возложили цветы к памятному знаку воинам-ополченцам, погибшим в 2014 году."Хочется высказать слова благодарности всем жителям, которые приложили усилия к открытию парковой зоны. 2014 год показал, что село Первозвановка вырастило настоящих героев, патриотов своей родной земли, которые защищали нас от украинской хунты", - сказал Бондарь.Подтынный поблагодарил всех, кто принимал участие и оказывал помощь в создании парковой зоны.В ходе церемонии открытия Корниенко вручил удостоверение мастера спорта международного класса Татьяне Якушкиной. Кроме того, удостоверением "Динамо" были награждены Подтынный и его воспитанники.23 сентября — Луганск