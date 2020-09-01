МВД ЛНР изъяло в Алчевске, Брянке и Перевальском районе 1000 единиц оружия и боеприпасов

Сотрудники МВД ЛНР изъяли Алчевске, Брянке и Перевальском районе свыше 1000 единиц оружия и боеприпасов, 1 кг взрывчатых веществ и около 16 кг наркотических веществ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"В Алчевске, Брянке и Перевальском районе силами структурных подразделений Министерства внутренних дел ЛНР осуществлены мероприятия по контролю соблюдения законодательства ЛНР. Правоохранителями обнаружено и изъято свыше 1000 единиц оружия и боеприпасов, 1 кг взрывчатых веществ и порядка 16 кг наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения комплекса специальных мероприятий сотрудники МВД ЛНР проверили свыше 90 адресов, по которым провели более 20 обысков и более 60 осмотров мест происшествий.

В частности, в ходе отработки правоохранителями в нежилом помещении в Алчевске правоохранители обнаружили и изъяли 1 гранатомет, 9 гранат, 6 запалов, 6 выстрелов к гранатомету, 175 патронов различного калибра.

В ходе проведения комплексной отработки в Брянке, в поселке Краснополье, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1 автомат, 252 патрона различного калибра, 3 гранаты, 4 запала, 1 дымовую шашку, 1 электродетонатор, 5 тротиловых шашек общим весом 1000 г.

В Перевальске сотрудники МВД по месту жительства гражданина 1984 года рождения обнаружили и изъяли 15 кг конопли.

23 сентября — Луганск