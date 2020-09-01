"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей, передает РИА Новости.
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В публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию, и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей.
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"Новичок" уже не тот, действительно русские спецслужбы никуда не годятся! Кого мы обманываем?" — спросил mdes.
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"Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.
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Пользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".
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"Странно, что члены его команды бросились подбирать из его номера три бутылки, чтобы передать их немцам, а не чашки с чаем в столовой аэропорта. Они, что, знали, где искать?" — указала на противоречия в деле Навального anna.
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Скорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей.
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"Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация", — отметил Alinver.
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"Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.
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Некоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "Северный поток — 2".
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"Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода "Северный поток — 2" отстает от графика", — указал Vincent NETTER.
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Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.
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