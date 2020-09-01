"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального

"Новичок" уже не тот, действительно русские спецслужбы никуда не годятся! Кого мы обманываем?" — спросил mdes.

"Странно, что члены его команды бросились подбирать из его номера три бутылки, чтобы передать их немцам, а не чашки с чаем в столовой аэропорта. Они, что, знали, где искать?" — указала на противоречия в деле Навального anna.

Фото: ReutersФранцузская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей, передает РИА Новости.вЃЈВ публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию, и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей.вЃЈвЃЈ"Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.вЃЈПользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".вЃЈвЃЈСкорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей.вЃЈ"Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация", — отметил Alinver.вЃЈ"Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.вЃЈНекоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "Северный поток — 2".вЃЈ"Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода "Северный поток — 2" отстает от графика", — указал Vincent NETTER.вЃЈНавальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.