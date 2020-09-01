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Болгария высылает двух российских дипломатов

Sergey Сегодня, 18:450Новости
Болгария высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии заявил, что высылает двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, передает RT.
«Российские дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов», — сказали в министерстве.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что, по её данным, с 2016 года россияне осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии.

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