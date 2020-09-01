Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

«Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнёры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал Путин, его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21, передает RT.Он пояснил, что при этом партнёры «знают, что мы всё равно сделаем».«Ну, благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолётостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил глава государства.3 августа гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе встречи с Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.