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В Пенсионном фонде рассказали про график выплат пенсий за сентябрь

robot Сегодня, 19:000Новости
В Пенсионном фонде рассказали про график выплат пенсий за сентябрь
Финансирование пенсий в Луганской области проходит согласно графику выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию ГУ ПФУ в Луганской области.
Так, по состоянию на 23 сентября профинансирована выплата пенсий в области в сумме 1352,83 млн грн.
Из них профинансировано:
центр почтовой связи — по 25 сентября;
учреждения банков — по 23 сентября.
Отмечается, что финансирование происходит согласно графику. Задолженность по выплате пенсий отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 19:00 3

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