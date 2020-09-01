В Пенсионном фонде рассказали про график выплат пенсий за сентябрь





Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию ГУ ПФУ в Луганской области.

Так, по состоянию на 23 сентября профинансирована выплата пенсий в области в сумме 1352,83 млн грн.

Из них профинансировано:

центр почтовой связи — по 25 сентября;

учреждения банков — по 23 сентября.

Отмечается, что финансирование происходит согласно графику. Задолженность по выплате пенсий отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 19:00 3 Финансирование пенсий в Луганской области проходит согласно графику выплат.Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию ГУ ПФУ в Луганской области.Так, по состоянию на 23 сентября профинансирована выплата пенсий в области в сумме 1352,83 млн грн.Из них профинансировано:центр почтовой связи — по 25 сентября;учреждения банков — по 23 сентября.Отмечается, что финансирование происходит согласно графику. Задолженность по выплате пенсий отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 19:00 3

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