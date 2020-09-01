В Пенсионном фонде рассказали про график выплат пенсий за сентябрь
Финансирование пенсий в Луганской области проходит согласно графику выплат.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию ГУ ПФУ в Луганской области.
Так, по состоянию на 23 сентября профинансирована выплата пенсий в области в сумме 1352,83 млн грн.
Из них профинансировано:
центр почтовой связи — по 25 сентября;
учреждения банков — по 23 сентября.
Отмечается, что финансирование происходит согласно графику. Задолженность по выплате пенсий отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 19:00 3
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию ГУ ПФУ в Луганской области.
Так, по состоянию на 23 сентября профинансирована выплата пенсий в области в сумме 1352,83 млн грн.
Из них профинансировано:
центр почтовой связи — по 25 сентября;
учреждения банков — по 23 сентября.
Отмечается, что финансирование происходит согласно графику. Задолженность по выплате пенсий отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 19:00 3
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