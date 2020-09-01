Четыре человека погибли при пожаре в Родаково. В том числе двое детей — четырех и семи лет



Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о загорании дома поступило на линию 101 Славяносербска в 00:10 23 сентября.

«Прибыв по указанному адресу, спасателями наблюдалось горение веранды и крыши жилого дома. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и тушению загорания. В ходе разведки звеном газодымозащитников в пристройке (прихожей) жилого дома обнаружено тело 27-летнего мужчины. Вероятно, он пытался самостоятельно открыть входную дверь. В одной из комнат звеном газодымозащитной службы были обнаружены еще три бездыханных тела. Ими оказались 52-летняя женщина и двое детей в возрасте четырех и семи лет. Женщина находилась на полу возле окна, а дети лежали на кровати», — говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали соседи, 52-летняя женщина была опекуном детей, так как их мать лишена родительских прав, а 27-летний мужчина был сыном погибшей.

«Пожар был ликвидирован в 02:47. В результате загорания было уничтожено покрытие дома на площади 40 квадратных метров, пристройка площадью 12 квадратных метров, деревянная веранда на площади шесть квадратных метров», — добавили в пресс-службе.

Причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Происшествия - Сегодня, 18:45 62 Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке городского типа Родаково.Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение о загорании дома поступило на линию 101 Славяносербска в 00:10 23 сентября.«Прибыв по указанному адресу, спасателями наблюдалось горение веранды и крыши жилого дома. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и тушению загорания. В ходе разведки звеном газодымозащитников в пристройке (прихожей) жилого дома обнаружено тело 27-летнего мужчины. Вероятно, он пытался самостоятельно открыть входную дверь. В одной из комнат звеном газодымозащитной службы были обнаружены еще три бездыханных тела. Ими оказались 52-летняя женщина и двое детей в возрасте четырех и семи лет. Женщина находилась на полу возле окна, а дети лежали на кровати», — говорится в сообщении МЧС.Как рассказали соседи, 52-летняя женщина была опекуном детей, так как их мать лишена родительских прав, а 27-летний мужчина был сыном погибшей.«Пожар был ликвидирован в 02:47. В результате загорания было уничтожено покрытие дома на площади 40 квадратных метров, пристройка площадью 12 квадратных метров, деревянная веранда на площади шесть квадратных метров», — добавили в пресс-службе.Причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Происшествия - Сегодня, 18:45 62

Метки: {keywords}