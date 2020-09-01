Выборы в Луганской области: мифы и правда

«Мы, члены Рубежанского общественного совета по борьбе с коррупцией (РОСБК) решили, что в преддверии местных выборов не будем ни за кого агитировать. Мы нейтральны, а потому будем говорить о кандидатах в мэры и в депутаты горсовета, которые представляют опасность для горожан.И первый в этом списке, безусловно, бывший мэр С.И. Хортив. Есть несколько причин так полагать.1. ПРЕДАТЕЛЬСТВО: «Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ»На широкоформатном политическом челе Хортива красуется столько партийных печатей, что пробу там ставить уже негде. Вот факты. От сильногазированной Ю. Тимошенко Хортив первый раз сбежал, когда она еще не была бабушкой, но уже лишилась поста премьера. К власти пришла Партия регионов — прибился к ней. Регионалы его поддерживали и отстаивали, и даже сделали своим депутатом в областном совете.Следующая политическая остановка Хортива — Оппозиционный блок, на плечах этой партии он въехал на должность городского головы Рубежного. Но очень скоро наплевал на своих покровителей. Почуяв, что рейтинг Тимошенко высок, и она реально претендует на президентство, вновь оперативно подружился с «Батькивщиной» и ее рубежанским вожачком Романовским.Потом и вовсе «полюбил двоих». Начал заигрывать с Порошенко и его ставленником — губернатором области. В прошлом году Хортив упросил его провести в Рубежном областной торжественный митинг в честь 9 Мая. Но обставил это, как поверку в концлагере: ограда, рамки-металлоискатели, какие-то угрюмые вертухаи и чуть ли не снайпера на крышах. Кого-то из ветеранов пропустили, кого-то — нет. Голова не дал выступить помощнику действующего народного депутата от Рубежного, зато предоставил слово Вельможному, помощнику нардепа Шахова от Беловодска и Марковки.Впрочем, особой «раздвоенности» эксперты в этом не видят. Ведь не секрет, что проект «Наш сахарный край» и его местный пастух Шахов были вскормлены в недрах администрации того же Порошенко. Ну, а к лету прошлого года Хортив лихорадочно свернул на «зеленый свет» и скоропостижно «полюбил» Зеленского, когда того избрали президентом.Но и это еще не все. На предстоящих выборах Хортив снова метит на должность городского головы. И едет к этой цели в сладкой и липкой телеге кучера Шахова. А в команде у него — те самые жулики из «сервиса» и «теплокоммунэнерго», которые вместе с ним изрядно почистили карманы рубежан и городской бюджет в 2016-2019 годах.Имеется в виду, в первую очередь, принятая горсоветом в декабре 2017 года программа по децентрализации отопления. Мало сказать, что команда под управлением Хортива ее полностью провалила, и даже сейчас, осенью 2020 года, более 3 тысяч рубежан со страхом ждут зиму: не уверены, что войдут в нее с отоплением. Новая городская власть до сих пор разгребает завалы, нагроможденные хортивской братвой.Провал этот усугубился и очень подозрительными пропажами. Так, со счета «Рубежноетеплокоммунэнерго» исчезли 625 тысяч гривен, за что директор предприятия Симоненко был снят с работы. А руководитель «Муниципального сервиса» (теперь тоже бывший) Подхватилин к началу зимы 2018 года не мог назвать ни объема выполненных работ, ни сроков их завершения. Зато сообщил, что деньги на счету кончились.И вот с такой бригадой иллюзионистов Хортив снова пытается стать мэром. Их не смущают ни пропажи, ни растраты, ни даже тот ужасный факт, что более 40 самых обездоленных рубежан умерли в холодных квартирах, не дождавшись обещанного индивидуального отопления. Не утверждаем, что между этими смертями и фокусами проходимцев имеется прямая связь. Но известно, что в Европе после таких эксцессов должностные лица уходят в отставку, а в Японии делают харакири. Хортиву, как видим, такое благородство чуждо. Он считает, что возвращенная власть все спишет — в том числе и замаливание грехов.Этапы партийной карьеры Хортива — это кривая дорожка политического Колобка, под девизом «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от вас, простофиль, и подавно уйду». Причем под простофилями подразумеваются и суд, и следствие, и доверчивые рубежанские избиратели, внимающие сладким речам изменника и перебежчика. Еще бы им не быть сладкими: сахара у Шахова — завались.След Хортива в политике — это петляние зайца в поисках капусты. Особенно в переносном смысле, если учесть, что в некоторых специфических кругах «капустой» называют тугие, по аналогии с овощным кочаном, пачки денег. Видно, что в них и состоит главная цель Хортива, ведь в любой партии его интересовали только должности и посты. Остальное — скорлупа, шелуха и мусор.2. ХОРТИВСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИЧто, в отличие от руководства городом, Хортиву неплохо удается — это снимать видеоролики и рассказывать в них мифы пополам с оскорблениями своих соперников и оппонентов. В частности, он записывает себе в заслуги ремонт дорог и реконструкцию парка. Повторим: мы ни за кого не агитируем, но справедливости ради отметим, что средства для этого выбили народные депутаты от ОПЗЖ, вследствие чего деньги поступили в город из областного бюджета.Гораздо более увлекательным был бы рассказ о том, как лукаво, «с учетом интересов» Хортив сотоварищи осваивали эти суммы, и по каким «левым» ручейкам потекли финансовые потоки. Ведь работы по парку сейчас полностью заморожены, потому что идет следствие. Орудовавшие там люди, которых Хортив обласкал и приблизил к кассе, подозреваются в разворовывании бюджетных средств. Имеются в виду люди из команды Головненко, и первый из них — генеральный подрядчик и «парковщик» Пихельсон, к которому у горожан накопилось вопросов не меньше, чем у следователей. В том числе классический: «Где деньги, Зин?».Что касается Головненко, то на его визитной карточке после ФИО можно смело писать титул — «Человек с судимостью». С должности зама городского головы он в свое время пошел на повышение, на госслужбу. Но очень скоро попался на вымогательстве и получении взятки. Вот таких дальнобойных и широкозахватных орлов Хортив привлекает в соратники и подельники.Среди таких «товарищей по счастью» есть и глава общества с очень ограниченной ответственностью «Оргмин» А. Чередниченко, которого Хортив протащил в депутаты горсовета. И, как выяснилось, не случайно протащил и приласкал. С 2016 по сентябрь 2019 года (когда Хортива сместили) службы горсовета заключили с этой фирмой 106 договоров на подрядные ремонтно-строительные работы, заплатив за них из бюджета почти 11 млн. грн. Из них в половине случаев (52) все было обстряпано без тендеров и отчетов о закупках — более, чем на 5 млн. грн. А это — первейший признак коррупционных деяний. Деньги, спрятанные в тень, имеют свойство уходить не на общее дело, а на личное обогащение махинаторов.Обо всем этом мы говорим потому, что нам небезразлична дальнейшая судьба города. Не собираемся никого рекламировать и ни за кого агитировать. Мы нейтральны, а потому призываем рубежан быть бдительными, здравомыслящими и не позволять себя обманывать.И это еще не конец. Продолжение следует».Новости Региона - Сегодня, 18:02 194