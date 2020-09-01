Оборудование для КПВВ у Счастья и Золотого вывезли из Луганска на грузовиках
Для обустройства КПВВ «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» из Луганска грузовиками доставили вагончики для паспортного контроля.
Луганчанин сфотографировал и разместил в социальных сетях как грузовик с негабаритным грузом в виде вагончика направлялся из Луганска в сторону линии разграничения.
Как отметил автор фото, точно такие же вагончики используются на КПВВ «Станица Луганская».
«По всей видимости их везли для обустройства новых КПП в Счастье и Золотое, которые, если не произойдет никаких неожиданностей, должны открыть 10 ноября», — написал луганчанин.
Как информировал журналисты ранее, ВСУ возвели понтонную переправу в районе строительства контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в районе Счастья. Фото было сделано с беспилотника.
Согласно договоренностей в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске, КПВВ в Счастье должен быть открыт 10 ноября, причем одновременно с пунктом пропуска в Золотом.
Как ранее информировал журналисты, что глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай только 18 сентября подписал распоряжение «Об обустройстве режимной и сервисной зон контрольного пункта въезда/выезда вблизи города Счастье», согласно которому на территории области будет производится строительство КПВВ.
Политика - Сегодня, 20:00 0
Луганчанин сфотографировал и разместил в социальных сетях как грузовик с негабаритным грузом в виде вагончика направлялся из Луганска в сторону линии разграничения.
Как отметил автор фото, точно такие же вагончики используются на КПВВ «Станица Луганская».
«По всей видимости их везли для обустройства новых КПП в Счастье и Золотое, которые, если не произойдет никаких неожиданностей, должны открыть 10 ноября», — написал луганчанин.
Как информировал журналисты ранее, ВСУ возвели понтонную переправу в районе строительства контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в районе Счастья. Фото было сделано с беспилотника.
Согласно договоренностей в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске, КПВВ в Счастье должен быть открыт 10 ноября, причем одновременно с пунктом пропуска в Золотом.
Как ранее информировал журналисты, что глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай только 18 сентября подписал распоряжение «Об обустройстве режимной и сервисной зон контрольного пункта въезда/выезда вблизи города Счастье», согласно которому на территории области будет производится строительство КПВВ.
Политика - Сегодня, 20:00 0
Метки: {keywords}