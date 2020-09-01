В Луганске ужесточили масочный режим и запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек



Об этом сообщили в Администрации города Луганска.

«В Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек», — говорится в сообщении.

Так же в Луганске ужесточают массочный режим: в общественных местах, магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях.

В супермаркеты снова не будут пускать без маски и на кассе без маски обслуживать не будут.

Кроме того, в комиссии приняли решение о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования города.

Как отметили в администрации, в Луганске регулярно проводят санитарную обработку городского общественного транспорта, остановок и дезинфицируют лавочки в городских парках и скверах.

Красота и здоровье - Сегодня, 19:36 156 В Луганске объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.Об этом сообщили в Администрации города Луганска.«В Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек», — говорится в сообщении.Так же в Луганске ужесточают массочный режим: в общественных местах, магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях.В супермаркеты снова не будут пускать без маски и на кассе без маски обслуживать не будут.Кроме того, в комиссии приняли решение о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования города.Как отметили в администрации, в Луганске регулярно проводят санитарную обработку городского общественного транспорта, остановок и дезинфицируют лавочки в городских парках и скверах.Красота и здоровье - Сегодня, 19:36 156

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