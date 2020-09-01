В Луганске ужесточили масочный режим и запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
В Луганске объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.
Об этом сообщили в Администрации города Луганска.
«В Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек», — говорится в сообщении.
Так же в Луганске ужесточают массочный режим: в общественных местах, магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях.
В супермаркеты снова не будут пускать без маски и на кассе без маски обслуживать не будут.
Кроме того, в комиссии приняли решение о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования города.
Как отметили в администрации, в Луганске регулярно проводят санитарную обработку городского общественного транспорта, остановок и дезинфицируют лавочки в городских парках и скверах.
Красота и здоровье - Сегодня, 19:36 156
Об этом сообщили в Администрации города Луганска.
«В Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР объявили о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек», — говорится в сообщении.
Так же в Луганске ужесточают массочный режим: в общественных местах, магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях.
В супермаркеты снова не будут пускать без маски и на кассе без маски обслуживать не будут.
Кроме того, в комиссии приняли решение о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования города.
Как отметили в администрации, в Луганске регулярно проводят санитарную обработку городского общественного транспорта, остановок и дезинфицируют лавочки в городских парках и скверах.
Красота и здоровье - Сегодня, 19:36 156
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