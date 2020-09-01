Синоптики прогнозируют днем 24 сентября в ЛНР до 27 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 24 сентября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 23 сентября до 21:00 24 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 22-27 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 сентября метеорологи отмечали в 1941 году – минус 4,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 31 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 сентября – 05:40, время захода – 18:49. Продолжительность светового дня составит 13 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 сентября влияние западной периферии Сибирского антициклона обусловит сухую и теплую погоду. Температурный фон существенно не изменится.

23 сентября — Луганск