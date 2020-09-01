Завтра в Луганске до 27 градусов, без осадков



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21:00 23 сентября до 21:00 24 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 сентября метеорологи отмечали в 1941 году — минус 4,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 31 градус.

Время восхода солнца в Луганске 24 сентября — 05:40, время захода — 18:49. Продолжительность светового дня составит 13 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 сентября влияние западной периферии Сибирского антициклона обусловит сухую и теплую погоду. Температурный фон существенно не изменится.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 10 Температура воздуха в Луганске 24 сентября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 23 сентября до 21:00 24 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 22-27 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 сентября метеорологи отмечали в 1941 году — минус 4,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 31 градус.Время восхода солнца в Луганске 24 сентября — 05:40, время захода — 18:49. Продолжительность светового дня составит 13 часов 09 минут.По предварительному прогнозу, 25-26 сентября влияние западной периферии Сибирского антициклона обусловит сухую и теплую погоду. Температурный фон существенно не изменится.Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 10

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