ОМОН водометами разогнал толпу протестующих в Минске

Фото: ReutersОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.вЃЈОн уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.вЃЈПротестующие собрались у стелы, но с ее стороны выбежал ОМОН, оттеснив участников несанкционированной акции.вЃЈОфициальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция задержала более десяти человек.вЃЈРанее в среду в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.Член президиума совета оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.