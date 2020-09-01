Завтра в самом большом районе Луганска и в пригороде местами отключат электроснабжение

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 24 сентября будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района, сел Николаевка и Лобачево в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска.Без электроснабжения в Артемовском районе останутся:улица Белорусская, 102-140, 93-133, 143, 116б, 136а, 135-137а;улица Обводная, 2, 4;улица 3-я Строительная, 38-44, 48-100а, 104-116, 41-51, 115;В селе Лобачево электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:улица Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131;улица Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;В селе Николаевка без электричества останутся:улица 4-я Линия, 8,12;улица 7-я Линия, 1,3,5,7,11,17,21;квартал Степной, 10,11,12,13,15;улица Буденного, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а.Предприятие приносит извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 21:00 174