Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше

"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", — говорит он.

"В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками", — вспоминает Кшиштоф Тышкевич.

Фото: © Depositphotos / yeti88Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.вЃЈСейчас мужчине 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году работать в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем.Когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться.вЃЈ"Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен", — рассказал Ерофеев, отмечая, что ему не платили.вЃЈСбежать с фермы семьи Щ. россиянину помогла местная жительница Иоланта Матейко. По ее словам, если Ерофееву и давали еду, то это часто был заплесневелый паштет.вЃЈ"Он приходил вечером и спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь к хлебу", — рассказала она.Женщина отмечает, что когда Ерофеев покинул ферму, он был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.вЃЈМужчина рассказывает, что хозяин фермы не разрешал ему выходить в город.вЃЈвЃЈПо словам Матейко, хозяин избивал Ерофеева, бил по лицу "как мяч", обзывал его.вЃЈПосле освобождения россиянина приютила молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Они также взяли для него собаку из приюта, чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким.вЃЈвЃЈ"Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться", — добавляет Эва Тышкевич.Несмотря на прошлые проблемы, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше.вЃЈ"Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски", — признался он.вЃЈАдвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Он сообщил об этом пограничникам и прокуратуре.вЃЈ"Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином", — отметил Гура.