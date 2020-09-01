Курс валют в Луганске на 24 сентября
Государственный банк информирует о том, что с 24 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
76,3545 рубля
1 ЕВРО
89,2508 рубля
10 украинских гривен
27,0852 рубля.
Вчера, 23 сентября, курс основных валют был таким:
1 доллар США
76,2711 рубля
1 ЕВРО
89,4813 рубля
10 украинских гривен
27,0657 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 77
1 доллар США
76,3545 рубля
1 ЕВРО
89,2508 рубля
10 украинских гривен
27,0852 рубля.
Вчера, 23 сентября, курс основных валют был таким:
1 доллар США
76,2711 рубля
1 ЕВРО
89,4813 рубля
10 украинских гривен
27,0657 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 77
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