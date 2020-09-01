В Луганске установят до конца ноября 60 уличных электрических столбов. ВИДЕО
Сотрудники «Горсвета» ведут плановую замену электроламп на улицах Луганска и начали устанавливать новые электрические столбы.
Об этом сообщили в Администрации города Луганска.
«В сентябре сотрудники предприятия «Горсвет» установят 20 новых дополнительных электрических столбов на улицах Луганска. В октябре и ноябре коммунальщики планируют установить ещё 40 новых опор на городских улицах», — говорится в сообщении.
Так же в администрации отметили, что коммунальщики используют бурильно-крановую установку, машину, которая может заменить сразу несколько единиц спецтехники.
Удобный город - Сегодня, 06:27 88
Об этом сообщили в Администрации города Луганска.
«В сентябре сотрудники предприятия «Горсвет» установят 20 новых дополнительных электрических столбов на улицах Луганска. В октябре и ноябре коммунальщики планируют установить ещё 40 новых опор на городских улицах», — говорится в сообщении.
Так же в администрации отметили, что коммунальщики используют бурильно-крановую установку, машину, которая может заменить сразу несколько единиц спецтехники.
Удобный город - Сегодня, 06:27 88
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