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В Луганске установят до конца ноября 60 уличных электрических столбов. ВИДЕО

verter Сегодня, 07:0027Новости
В Луганске установят до конца ноября 60 уличных электрических столбов. ВИДЕО
Сотрудники «Горсвета» ведут плановую замену электроламп на улицах Луганска и начали устанавливать новые электрические столбы.
Об этом сообщили в Администрации города Луганска.
«В сентябре сотрудники предприятия «Горсвет» установят 20 новых дополнительных электрических столбов на улицах Луганска. В октябре и ноябре коммунальщики планируют установить ещё 40 новых опор на городских улицах», — говорится в сообщении.
Так же в администрации отметили, что коммунальщики используют бурильно-крановую установку, машину, которая может заменить сразу несколько единиц спецтехники.
Удобный город - Сегодня, 06:27 88

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