Руководителей луганских похоронных контор проинструктировали в горадминистрации в связи с ужесточением режима по COVID-19



Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска

«Мы просим вас отнестись с пониманием к сложной эпидемиологической ситуации и безукоризненно выполнять требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии. Вы должны обеспечить условия и возможность соблюдения всех правил сотрудниками, а именно регулярного измерения температуры тела до начала рабочего дня, ношения средств защиты органов дыхания, использования дезинфицирующих средств», — отметил замглавы.

Кроме того, главный врач Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции Спартак Гаврик напомнил об опасности не только коронавирусной инфекции, но и сезонных заболеваний, в том числе вирусной пневмонии и гриппа.

«Несоблюдение мер, введенных ЧСПК, является угрозой не только для самих сотрудников, но и для населения, с которым они постоянно контактируют», — подчеркнул Валерий Галинкин.

Удобный город - Сегодня, 08:00 351 Заместитель Главы Администрации Луганска Андрей Катасанов провел совещание с субъектами хозяйствования, предоставляющими ритуальные услуги, о соблюдении противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В заседании также приняли участие главный врач Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции Спартак Гаврик и главвврач Луганской городской поликлиники №12 Валерий Галинкин.Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска«Мы просим вас отнестись с пониманием к сложной эпидемиологической ситуации и безукоризненно выполнять требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии. Вы должны обеспечить условия и возможность соблюдения всех правил сотрудниками, а именно регулярного измерения температуры тела до начала рабочего дня, ношения средств защиты органов дыхания, использования дезинфицирующих средств», — отметил замглавы.Кроме того, главный врач Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции Спартак Гаврик напомнил об опасности не только коронавирусной инфекции, но и сезонных заболеваний, в том числе вирусной пневмонии и гриппа.«Несоблюдение мер, введенных ЧСПК, является угрозой не только для самих сотрудников, но и для населения, с которым они постоянно контактируют», — подчеркнул Валерий Галинкин.Удобный город - Сегодня, 08:00 351

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