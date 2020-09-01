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Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы

root Сегодня, 09:4516Новости
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля 14 сентября якобы незаконно вошли в территориальные воды страны, передает РИА Новости.
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"Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

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Министр обороны страны Петер Хультквист заявил в интервью телеканалу SVT, что суда якобы находились в территориальных водах Швеции 11 минут.
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В Минобороны России неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

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