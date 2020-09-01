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В Луганске зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса

robot Сегодня, 10:300Новости
В Луганске зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрировано два летальных случая», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 29 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 09:53 141

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