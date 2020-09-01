ЕС отверг и назвал неоправданными ответные санкции России
Евросоюз отвергает ответные санкции России и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель ЕС Питер Стано, передает RT.
«Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности, в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны», — сказал дипломат.
По его словам, санкции ЕС против России и россиян «являются адресными и соответствуют международному праву», а внесение в списки ЕС «происходит на основе чётких критериев и юридически обоснованных доказательств».
При этом европейские санкции направлены на «изменение определённого поведения», указал он.
«Нам не сообщили, к кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры… Нам не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры», — добавил Стано.
Ранее в МИД России заявили, что Москва в ответ на действия ЕС расширила список невъездных граждан Евросоюза.
Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Европейский союз «отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны», и Россия предупреждала ЕС о пагубности такого подхода.
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