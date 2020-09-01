За тем, чтобы Рубежное был безопасным городом для женщин и девушек, будут следить таксисты



Так, 17 сентября подписано соглашение о сотрудничестве между Рубежанский городской советом, патрульной полицией, общественной организацией «Мечты молодежи» и транспортными перевозчиками.

Результаты обзорного исследования и аудита безопасности, направленного на выявление рисков сексуального насилия и сексуальных домогательств в отношении женщин и девушек в Рубежном показали, что сексуальные домогательства чаще всего встречаются на улицах и в общественном транспорте.

Для реагирования на вызовы, выявлении исследованиями, Рубежанский городской совет принял уникальную для Украины программу «Рубежное — безопасный город для женщин и девушек» с особым акцентом на привлечении частных перевозчиков, полиции и гражданского общества для прекращения гендерно предопределения насилия в общественных местах.

В рамках подписанного соглашения представители частных предприятий по предоставлению транспортных услуг, водители такси и автобусов расширили свое понимание сексуального насилия в общественных пространствах и получили подробные рекомендации как реагировать, если они стали свидетелями насилия, в том числе сексуальных домогательств в отношении женщин и девушек.

«Безопасность в общественных пространствах, в том числе в общественном транспорте, является важным фактором, способствующим устойчивому развитию городов. С начала разработки программы «Рубежное — безопасный город для женщин и девушек» мы понимали, что участие перевозчиков в создании безопасных общественных пространств для женщин и девушек является необходимым. Только объединив наши усилия с перевозчиками, полицией и самой общиной, мы можем сделать общественные пространства Рубежного безопасными и свободными от насилия», — заявил заместитель Рубежанского городского головы Александр Кравченко.

Рубежное — первый город в Украине, приняли участие во флагманской программе ООН «Безопасные города и безопасные общественные пространства для женщин и девушек». Более 50 городов по всему миру уже запустили комплексные программы в рамках Глобальной флагманской инициативы, направленной на укрепление законов и политик по предотвращению и реагированию на сексуальные домогательства, в том числе принятие городских и транспортных планов, с учетом потребностей женщин и мужчин, а также внедрение инициатив, направленных на искоренение гендерных стереотипов.

Новости Региона - Сегодня, 11:07 30 Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Луганской ОГА.Так, 17 сентября подписано соглашение о сотрудничестве между Рубежанский городской советом, патрульной полицией, общественной организацией «Мечты молодежи» и транспортными перевозчиками.Результаты обзорного исследования и аудита безопасности, направленного на выявление рисков сексуального насилия и сексуальных домогательств в отношении женщин и девушек в Рубежном показали, что сексуальные домогательства чаще всего встречаются на улицах и в общественном транспорте.Для реагирования на вызовы, выявлении исследованиями, Рубежанский городской совет принял уникальную для Украины программу «Рубежное — безопасный город для женщин и девушек» с особым акцентом на привлечении частных перевозчиков, полиции и гражданского общества для прекращения гендерно предопределения насилия в общественных местах.В рамках подписанного соглашения представители частных предприятий по предоставлению транспортных услуг, водители такси и автобусов расширили свое понимание сексуального насилия в общественных пространствах и получили подробные рекомендации как реагировать, если они стали свидетелями насилия, в том числе сексуальных домогательств в отношении женщин и девушек.«Безопасность в общественных пространствах, в том числе в общественном транспорте, является важным фактором, способствующим устойчивому развитию городов. С начала разработки программы «Рубежное — безопасный город для женщин и девушек» мы понимали, что участие перевозчиков в создании безопасных общественных пространств для женщин и девушек является необходимым. Только объединив наши усилия с перевозчиками, полицией и самой общиной, мы можем сделать общественные пространства Рубежного безопасными и свободными от насилия», — заявил заместитель Рубежанского городского головы Александр Кравченко.Рубежное — первый город в Украине, приняли участие во флагманской программе ООН «Безопасные города и безопасные общественные пространства для женщин и девушек». Более 50 городов по всему миру уже запустили комплексные программы в рамках Глобальной флагманской инициативы, направленной на укрепление законов и политик по предотвращению и реагированию на сексуальные домогательства, в том числе принятие городских и транспортных планов, с учетом потребностей женщин и мужчин, а также внедрение инициатив, направленных на искоренение гендерных стереотипов.Новости Региона - Сегодня, 11:07 30

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