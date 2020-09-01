Хакеры взломали сайт Нацполиции Луганщины и разместили на нем скандальную информацию



Про это сообщается в официальном обращении Национальной полиции Украины в Фейсбуке.

«В среду, 23 сентября, в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этом на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была опубликована недостоверная информация», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом сайт Национальной полиции Украины был временно отключен.

К примеру, на сайте херсонской полиции опубликовали новость «В Херсонской области полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников». Впоследствии в Facebook полиции области эту информацию опровергли. Похожая информация была размещена и на сайте луганской полиции.

На сайте полиции Винницкой области появилась информация о задержании американского военного, якобы подозреваемого в изнасиловании 16-летней жительницы Винницы.

Кроме этого хакеры взломали сайт полиции Николаевской области, где опубликовали фейковую новость о масштабной ДТП с пятью погибшими. Пресс-служба полиции в Facebook назвала эту информацию фейком.

На сайте полиции Ровенской области утром появилось сообщение о выбросе радиации на Ровенской АЭС. Местные СМИ успели даже сделать новости из этого сообщения.

На сайте полиции Львовской области появилась новость о гибели трех военных. Это будто бы произошло на Яворовском полигоне из-за взрыва снаряда. Однако впоследствии в полиции опровергли и эту новость. Новости Региона - Сегодня, 10:50 110 Хакеры получили доступ к сайту Национальной полиции Луганской области и опубликовали на нем «недостоверную информацию».Про это сообщается в официальном обращении Национальной полиции Украины в Фейсбуке.«В среду, 23 сентября, в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этом на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была опубликована недостоверная информация», — говорится в сообщении.В связи с инцидентом сайт Национальной полиции Украины был временно отключен.К примеру, на сайте херсонской полиции опубликовали новость «В Херсонской области полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников». Впоследствии в Facebook полиции области эту информацию опровергли. Похожая информация была размещена и на сайте луганской полиции.На сайте полиции Винницкой области появилась информация о задержании американского военного, якобы подозреваемого в изнасиловании 16-летней жительницы Винницы.Кроме этого хакеры взломали сайт полиции Николаевской области, где опубликовали фейковую новость о масштабной ДТП с пятью погибшими. Пресс-служба полиции в Facebook назвала эту информацию фейком.На сайте полиции Ровенской области утром появилось сообщение о выбросе радиации на Ровенской АЭС. Местные СМИ успели даже сделать новости из этого сообщения.На сайте полиции Львовской области появилась новость о гибели трех военных. Это будто бы произошло на Яворовском полигоне из-за взрыва снаряда. Однако впоследствии в полиции опровергли и эту новость. Новости Региона - Сегодня, 10:50 110

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