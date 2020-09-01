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"Лугансквода" планирует к вечеру возобновить водоснабжение части Перевальского района

Sergey Сегодня, 11:300Новости
"Лугансквода" планирует к вечеру возобновить водоснабжение части Перевальского района
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" планирует к вечеру 24 сентября возобновить водоснабжение части Перевальского района, приостановленное из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Сегодня, 24 сентября, в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе диаметром 500 мм "ПНС-114 - Артемовск-Зоринск" с 08:00 ориентировочно до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям города Зоринск, а также поселков Комиссаровка, Байрачки и Софиевка", - говорится в сообщении.
"Лугансквода" приносит потребителям извинения за временные неудобства.
24 сентября — Луганск

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