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"Лугансквода" из-за порыва приостановила подачу воды в восточную часть столицы Республики

Sergey Сегодня, 11:300Новости
"Лугансквода" из-за порыва приостановила подачу воды в восточную часть столицы Республики
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" из-за порыва на магистральном трубопроводе приостановила подачу воды в восточную часть столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Из-за порыва на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, проходящем по улице Кулика Луганска, 24 сентября с 07:30 прекращена подача воды на улицы Кулика, Ширшова, Фестивальная, Баумана, Качалова, Ткаченко, Студенческая, Римского-Корсакова, Попова, Плеханова, Вавилова, Лебедева-Кумача, частично (на улицу) Ломоносова и Ватутина, а также в квартал Молодежный", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что после завершения ремонта водопроводной линии водоснабжение возобновится в прежнем режиме.
24 сентября — Луганск

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