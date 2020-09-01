"Лугансквода" из-за порыва приостановила подачу воды в восточную часть столицы Республики

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" из-за порыва на магистральном трубопроводе приостановила подачу воды в восточную часть столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Из-за порыва на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, проходящем по улице Кулика Луганска, 24 сентября с 07:30 прекращена подача воды на улицы Кулика, Ширшова, Фестивальная, Баумана, Качалова, Ткаченко, Студенческая, Римского-Корсакова, Попова, Плеханова, Вавилова, Лебедева-Кумача, частично (на улицу) Ломоносова и Ватутина, а также в квартал Молодежный", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что после завершения ремонта водопроводной линии водоснабжение возобновится в прежнем режиме.

24 сентября — Луганск