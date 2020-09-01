Легенды Запада о независимых судах

На днях умерла член Верховного суда США Рут Гинзбург, и по американским правилам президент должен представить кандидатуру нового арбитра сенату, который его и утверждает. Ситуация довольно любопытная с точки зрения тех процессов, которые происходят на Украине и в Белоруссии.Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Белоруссии обронил: «Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется».Просьба не подействовала — в оппозиционной среде это безапелляционное заявление смех (или, по крайней мере, скепсис) все же вызвало. Оппозиция считает, что в Белоруссии, России, как и во всех остальных бывших советских республиках, судебная система порочна, а люди в мантиях не принимают никаких решений без телефонных звонков из высоких кабинетов. А вот в западных странах все благолепно: любой судья независим и лихо стучит молоточком по специальной подушечке.Знакомая голливудская картинка, разумеется, отличается от повседневной жизни.В Вашингтоне процесс согласований, видимо, уже начался — Дональд Трамп хотел бы закончить процедуру назначения до выборов. Все делается втайне от общества, новый кандидат в ареопаг будет явлен американцам, скорее всего, через месяц: вот она, компромиссная персона, прошу любить и жаловать. Останется техническая деталь — утвердить заранее согласованного судью в сенате.Разумеется, предвыборная кампания может внести коррективы — Трампа уговаривают отложить замену выбывшего судью, чтобы его назначил будущий президент. Однако он пока сопротивляется, ибо считает, что решение о том, кто выиграл выборы, должен будет принять именно Верховный суд.Для постсоветских стран придуман другой порядок. Еще в 2010 году Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовало странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии (то есть экс-СССР) создать полностью прозрачные органы, ответственные за отбор судей, с механизмом преодоления вето главы государства.Уже в 2011 году, через год после революции, в Киргизию были направлены эксперты, которые проверили, как республика следует этим советам. Оказалось, недорабатывает, а потому были сформулированы новые рекомендации, подготовленные при участии Фонда Сороса «Кыргызстан»: ввести в Совет по отбору судей представителей гражданского общества — сотрудников неправительственных организаций, правозащитников, журналистов. Цель проста: судебную систему следует отделить о государства, она должна быть полностью независимой.Казалось бы, так и должно быть, именно этому нас учили западные товарищи: правосудие — это третья ветвь власти после исполнительной и законодательной. Но в самих Соединенных Штатах и других странах Запада судебная система независима лишь от общественного мнения, сами арбитры — абсолютно системные, хорошо понимающие поставленные перед ними задачи юристы. Случайных людей здесь не бывает. Никакой демократии, публичных обсуждений, привлечения журналистов или правозащитников — президент отбирает претендентов лично, а потом договаривается с Сенатом. Где тоже, как известно, случайных людей нет.Если же придать делу демократичность и транспарентность, которых так требует от бывших советских республик Запад, то вполне возможны нежелательные эксцессы. Например, слишком независимый судья вполне может принять иск Мексики и вернуть ей незаконно аннексированный в свое время штат Техас. И это давно бы произошло, обладай американские судьи реальной независимостью.Другой может заочно оправдать Эдварда Снуодена или очно — Джулиана Ассанжа, третий — признать незаконными выборы президента или допустить в Конгресс никому не известную партию. Четвертый вынесет вердикт о том, что в США все недра и то, что построено на поверхности, принадлежит коренному населению — индейцам. Пятый заставит вернуть банановым республикам то, что у них было за сто лет украдено транснациональной компанией Chiquita Brands International — бывшей United Fruit Company.А какой-то судья Верховного суда вполне может признать преступниками Клинтона, Буша-младшего и Обаму, незаконно развязавших войны в Югославии, Ираке, Ливии. Или вызвать в суд Викторию Нуланд и заставить ее публично рассказать об участии США в украинском Майдане, затребовать документы Госдепартамента.Разумеется, это недопустимо — мем о независимом суде годится только для стран бывшего социалистического лагеря. Нормальные же государства, озабоченные своим суверенитетом, по вполне понятным причинам бдительно следят, чтобы на должность судьи не попал посторонний или чересчур принципиальный юрист. Ведь в каждой стране есть проблемы, которые желательно решать или тайно, а не в строгом соответствии с законом.Например, в Испании слишком независимый судья вполне может признать референдум по отделению Каталонии или Страны Басков. И страна развалится.В Израиле дело Мордехая Вануну, оповестившего мир об обладании страной ядерного оружия, может быть решено в его пользу. И тогда у МАГАТЭ появятся такие вопросы к Тель-Авиву, на которые он не сможет ответить. Другой чересчур независимый израильский судья может вынести вердикт о возвращении Сирии Голанских высот. И что прикажете — возвращать? Разумеется, нет — проще не вооружать такого честного предателя судейским молотком.На Украине независимый судья может вынести решение, что Майдан был государственным переворотом (чем он, собственно, и был), а значит, вся нынешняя исполнительная власть нелегитимна. Или вынесет вердикт о незаконности применения армии против мирного населения в Донбассе (а согласно украинским законам, так оно и есть) и объявит преступниками должностных лиц, имевших отношение к началу АТО. А также генералов и даже бывшего главнокомандующего, приказы которого привели к массовой гибели солдат и офицеров в различных котлах.Независимый украинский арбитр, руководствующийся исключительно законом, а не здравым смыслом и государственными интересами, легко может принять территориальную претензию Польши и вернуть ей Галичину. В качестве обоснования вполне могут быть использованы не только предвоенные международные документы, но и беспечно принятую Верховной радой декларацию, в которой осуждается пакт Молотова – Риббентропа.Если допустить полную независимость судей в Великобритании, то кто-то из них рано или поздно укажет, что Королевству пора превращаться в демократическое государство и обзаводиться конституцией. А кто-то заставит возвращать награбленное бывшим колониям, да еще с процентами. Например, Индии.Список можно продолжать бесконечно — Бельгия разорится, если вернет все долги своей бывшей колонии Конго, а Польша, Литва, Латвия, Эстония — потомкам уничтоженных и ограбленных ими евреям.Любое государство стремится к тому, чтобы национальная судебная власть не работала на разрушение государства. Это естественно. Но, по мнению Запада, это правило действует только в том случае, если речь идет о «цивилизованных» странах и не распространяется на бывшие советские республики.России и Белоруссии удалось отстоять свой суверенитет — никто из посторонних не вмешивается в наше правосудие, хотя попытки предпринимались. Разумеется, это не означает, что у нас нет проблем. Но они есть везде, и самые большие, пожалуй, у тех же Соединенных Штатов, которые удерживают абсолютное лидерство по количеству заключенных. Если называть вещи своими именами, то судебная система США порочна и просто взывает к реформе. Но американцы как-то живут и особо не ропщут. Эксперты дискутируют и пытаются, конечно, решить острую проблему, но никакой помощи или рекомендаций извне никогда не допустят.Другое дело постсоветские республики — здесь вмешиваться во внутренние дела можно и нужно, это часть большой геополитической игры. Ибо перехват власти — верный способ подчинения новой колонии.С последствиями потери суверенитета уже столкнулась Украина.Год назад по инициативе Владимира Зеленского (и, естественно, под внешним давлением) Верховная рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей. В нем прописано, что в отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) — ключевого органа по контролю над судебной системой Украины участвуют международные эксперты. То есть лица, которые делегированы странами-донорами (в основном США и ЕС).Суть «реформы» объяснил президент Всеукраинской ассоциация судей в отставке Денис Невядомский:— Речь идет о том, чтобы подчинить Высший совет правосудия международным экспертам, которые ассоциируются с определенными внешними силами, для того чтобы у них был полный контроль над судебной системой. Ведь ВСП — орган, который может карать судей, увольнять судей, который сейчас отвечает за назначения судей. В руках этого органа полностью находится вся судебная система. Кто будет причастен к формированию ВСП, тот получает рычаги, чтобы управлять всей судебной системой — от Верховного суда и до судей районных судов каких-то областей.Вскоре украинцы сообразили, зачем эти хлопоты западным партнерам — чтобы никакие местные суды не мешали им грабить свою колонию. И даже попытались сопротивляться — весной Конституционный суд признал закон неконституционным. И тут Запад повел бровью и натравил на своенравных туземцев МВФ. Который сегодня, не стесняясь, открыто шантажирует попавшую в капкан жертву: не вернете закон — не получите следующего кредитного транша.Обратите внимание: под лозунгом о независимости суда от Украины требуют лишь переподчинить национальное правосудие — рулить им хотят иностранцы. И, сдается мне, они своего добьются.Белорусам, конечно, следует повнимательнее присмотреться к опыту своих соседей. Не только к технике организации майданов, но и к тому, что происходит в случае его победы и что означает на практике полная потеря суверенитета.А происходит банальный грабеж колонии под красивыми лозунгами — за права человека, за справедливость и честность. И за независимость суда, разумеется.Павел Шипилин