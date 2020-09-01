За сутки прибавилось 22 случая заболевания COVID-19, заявили в Луганске
Луганские медики зарегистрировали 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 9:00 24 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 890», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 736 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 13:30 1
«Всего по состоянию на 9:00 24 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 890», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 736 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 13:30 1
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