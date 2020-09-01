В Зеленой Роще продолжается строительство водонасосной станции
Действие дополнительных мер по усилению режима перемирия позволило специалистам установить трансформатор для насосной станции в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща.
Об этом сообщил представитель НЛ Яков Осадчий.
«В рамках строительства водонасосной станции в населенном пункте Зеленая Роща сотрудниками коммунальных предприятий проведены работы по оборудованию скважины и установке трансформатора, также проведена расчистка линий электропередачи в населенных пунктах Золотое-5 и Березовское от растительности», — сказал он, подчеркнув, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.
Осадчий также добавил, что сотрудники строительных организаций продолжают оборудование пунктов пропуска «Луганск — Счастье», «Первомайск — Золотое» и укладку асфальтированного покрытия проезжей части.
Ранее Осадчий сообщал, что действие дополнительных мер позволило специалистам государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» провести ремонт буровой установки и продолжить бурение скважины на воду и строительство насосной станции в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща.
Политика - Сегодня, 13:21 49
Об этом сообщил представитель НЛ Яков Осадчий.
«В рамках строительства водонасосной станции в населенном пункте Зеленая Роща сотрудниками коммунальных предприятий проведены работы по оборудованию скважины и установке трансформатора, также проведена расчистка линий электропередачи в населенных пунктах Золотое-5 и Березовское от растительности», — сказал он, подчеркнув, что проведение работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима перемирия.
Осадчий также добавил, что сотрудники строительных организаций продолжают оборудование пунктов пропуска «Луганск — Счастье», «Первомайск — Золотое» и укладку асфальтированного покрытия проезжей части.
Ранее Осадчий сообщал, что действие дополнительных мер позволило специалистам государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» провести ремонт буровой установки и продолжить бурение скважины на воду и строительство насосной станции в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща.
Политика - Сегодня, 13:21 49
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